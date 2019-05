USA potrebbero interrompere addestramento dei piloti turchi su F-35

Washington sta seriamente considerando di interrompere l’addestramento dei militari turchi sui cacciabombardieri statunitensi F-35. Il motivo sarebbe la decisione di Ankara di acquistare i sistemi missilistici antiaereo S-400 nonostante il disaccordo degli americani. Lo ha comunicato Reuters mercoledì.

Il Segretario all'aeronautica degli USA Heather Wilson a maggio ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero portato avanti l’addestramento dei piloti turchi nella base aerea di Luke, in Arizona, ma che Washington dubita che potrà vendere gli F-35 a un paese “che detiene l’S-400, creato per distruggere” questo e altri aerei simili.

© Sputnik . Sergey Pivovarov USA impongono a Turchia ultimatum su acquisto di S-400 russi

Gli USA stanno impegnandosi attivamente per impedire l’acquisto degli S-400 da parte della Turchia. Washington ha più volte avvertito Ankara che nel caso in cui avesse portato avanti l’acquisto gli Stati Uniti potrebbero annullare l'ordine dei caccia F-35. Il sistema di contraerea S-400 "Triumf" è progettato per la difesa dai bombardamenti aerei dell'aviazione nemica, per neutralizzare i missili da crociera e tattico-balistici a medio raggio in condizioni di combattimento e guerra elettronica. L’S-400, inoltre, può essere utilizzato per attaccare oggetti sulla terraferma.

Al momento attuale la Turchia ha ordinato agli USA 30 aerei F-35 su un totale di 100. Il cacciabombardiere F-35 è una macchina da combattimento progettata con l’utilizzo di tecnologie finalizzate a ridurne la visibilità e in grado di trasportare armi nucleari. Al progetto hanno preso parte 9 paesi: USA, Australia, Regno Unito, Danimarca, Italia, Canada, Paesi Bassi, Norvegia e Turchia. I cacciabombardieri F-35, inoltre, sono comprati anche da Israele e Giappone.