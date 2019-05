Esercito di Haftar consegna al Cairo il terrorista egiziano più pericoloso

L’Esercito nazionale libico (LNA) ha effettuato l’estradizione in Egitto del terrorista egiziano più pericoloso Hisham Ashmawy.

Come riportato dal portale Youm7 l’estradizione è avvenuta dopo l’incontro del direttore dell’Apparato d'informazioni generali egiziano Abbas Kamel con il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar, tenutosi martedì.

A ottobre 2018 i militari dell’LNA avevano annunciato la cattura nella località di Derna (Libia orientale) dell’ex membro dell’esercito egiziano Hisham Ashmawy, ricercato nel suo paese per partecipazione ad attività terroristiche.

© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa Forze di Haftar avanzano a sud ed est di Tripoli

I media egiziani definiscono Ashmawy il terrorista egiziano più pericoloso in assoluto. L’uomo inizialmente prestava servizio in uno dei reparti più prestigiosi delle Forze speciali egiziane e ha in seguito adottato una posizione radicale, unendosi ai gruppi terroristici.

Si sospetta che Ashmawy abbia eseguito attentati terroristici di grosse dimensioni, come l’attacco alle forze armate del Ministero degli Interni egiziano nel distretto di al-Wahat nell’ottobre 2007, che ha causato la morte di 16 soldati e ufficiali.

Inoltre Ashmawy è uno dei fondatori del gruppo terroristico Bait al-Maqdis (basato nel nord del Sinai), in seguito entrato a far parte dello Stato Islamico, e del gruppo al-Murabitun (a Derna), facente parte di Al Quaida.