L’uomo è diventato bipede grazie all’esplosione di una supernova

L'umanità potrebbe aver iniziato a camminare su due piedi e a usare gli utensili a causa dello scoppio di una supernova, che ha accelerato la nostra evoluzione e trasformato le foreste africane in savane. Questa conclusione è stata fatta da scienziati che hanno studiato le tracce di questo cataclisma, riporta il Journal of Geology.

"Le rocce sedimentarie, formatesi circa 2,5 milioni di anni fa, contengono enormi quantità di cenere e carbone.Nessuno può spiegare perché tracce di questi fuochi sono presenti praticamente in tutti gli angoli della Terra. Questo è spiegabile con un forte aumento della ionizzazione atmosferica, e ci permette di capire come i nostri antenati hanno iniziato a vivere nella savana", dice Adrian Melott dell'Università del Kansas a Lawrence (USA).

Due anni fa, gli astronomi hanno dichiarato di essere riusciti a trovare le prime tracce inequivocabili che circa 2,6 e 8,7 milioni di anni fa la superficie della Terra e altri pianeti del Sistema Solare furono bombardati da raggi di supernovae relativamente vicine a noi.

Le loro tracce si trovano sotto forma di atomi di ferro instabile-60, che si formano solo all'interno di stelle morenti, e sono state recentemente scoperte sul fondo dell'oceano e nelle rocce del suolo lunare portate sulla Terra dalle spedizioni Apollo.

Inizialmente, gli scienziati credevano che queste esplosioni di stelle avvenissero a una distanza di circa 300-600 anni luce dalla Terra, ma in seguito si è scoperto che le loro "antenate" erano due volte più vicini al nostro pianeta, a una distanza potenzialmente pericolosa. Melotte e i suoi colleghi hanno mostrato due anni fa che queste esplosioni avrebbero dovuto ridurre significativamente lo spessore dello strato di ozono e accelerato i processi evolutivi sul nostro pianeta.

Allo stesso tempo, come nota il geologo, sono apparsi i primi ominidi e i primi rappresentanti del genere Homo, e nel secondo caso, la Terra ha anche avuto trasformazioni abbastanza grandi negli ecosistemi. Gli scienziati hanno suggerito che tutti questi eventi non sono stati casuali e sono stati associati a cataclismi cosmici distanti.

"Abbiamo calcolato il livello d'ionizzazione dell'atmosfera, che i raggi cosmici generati dalla successiva supernova hanno generato: si è scoperto che la loro azione era insolitamente forte, il numero d'ioni negli strati più bassi dell'atmosfera è aumentato di 50 volte. Questo non accade spesso, ma le particelle più potenti, disperse dai resti di una stella morta, avrebbero dovuto raggiungere la superficie della Terra e mettere fuori combattimento molti elettroni", continua il geologo.

In che modo la ionizzazione dell'atmosfera può essere associata all'evoluzione umana, alle estinzioni di massa e agli incendi? Il fatto è che il numero d'ioni nell'aria influenza notevolmente il modo in cui le cariche elettriche, inclusi i fulmini, possono attraversarla. Di conseguenza, l'aumento del numero di particelle cariche avrebbe dovuto aumentare drammaticamente i temporali e renderli molto più frequenti.

Inoltre, come notato da Melott e dal suo collega Brian Thomas della Washburn University di Topeka (USA), i raggi cosmici e i percorsi ionici che generano rendono il fulmine più "verticale", che li costringe a colpire il suolo molto più spesso del solito.

È difficile dire quanto sia cambiata la loro frequenza, ma i geologi presumono che tali cambiamenti nel comportamento dell'atmosfera portarono a enormi incendi e alla sostituzione delle foreste con steppe e savane. Questo è supportato non solo da uno strato di cenere in rocce sedimentarie di quel tempo in tutte le regioni della Terra, ma anche da un eccesso di nitrati in esse che cadevano nel suolo dall'atmosfera a causa di fulmini, decomposizione dell'azoto.

Qualcosa di simile, come sottolineano gli scienziati, è improbabile che accada nel prossimo futuro. Nelle vicinanze della Terra non c'è una singola stella pronta a trasformarsi in una supernova e allo stesso tempo sono troppo remote da noi. Una minaccia molto più grande alla vita e alla civiltà, come dicono i ricercatori, sono le eruzioni solari, capaci di distruggere tutta l'elettronica, "bruciare" lo strato di ozono e provocare un'altra estinzione di massa.