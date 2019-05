Gli aerei sono del 388° e del 419° stormo, di stanza alla base Air Force nello Utah, sono stati schierati nella base aerea Aviano della NATO nel nord-est italiano.

Sono anche arrivati ​​alla base gli F-35 del 421° e 466° stormo il 24 maggio e resteranno in Europa per diverse settimane, ha detto l'US Air Force in un comunicato stampa.

"Finanziato attraverso la European Deterrence Initiative, il TSP offre una presenza rotazionale militare più solida degli Stati Uniti nel teatro europeo in grado di scoraggiare gli avversari e assicurare ai partner e agli alleati l'impegno degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza regionale", ha affermato il tenente colonnello Richard Orzechowski, comandante del 421° stormo.

Questa è la seconda missione del 388° stormo in Europa, in seguito a una missione in Inghilterra nell'aprile 2017.

Elab.grafica da screenshot (Mai dire Gol 1995) NATO: 70 anni di spese folli per compiacere ai padroni e ‘difenderci’ dagli amici

"Il 421°è il nuovissimo squadrone F-35A e questo è il loro primo dispiegamento con il caccia stealth multiruolo", ha osservato l'ufficiale.

La European Deterrence Initiative (EDI), prima del 2017 nota come European Reassurance Initiative, è un programma di difesa della difesa degli Stati Uniti lanciato sotto il presidente Obama nel 2014, poco dopo la riunificazione della Crimea con la Russia, con lo scopo di costruire presenza degli Stati Uniti oltre l'Atlantico e rafforzare la difesa dei suoi alleati europei.

Quest'anno, il bilancio della difesa di $750 miliardi degli Stati Uniti includeva $ 6,3 miliardi per l'EDI, un aumento di sette volte rispetto ai $789 milioni dell'anno fiscale 2016. La richiesta del Pentagono per il prossimo anno, che deve ancora essere approvata al Congresso, indica un crollo in finanziamenti per il teatro europeo, arrivando a $5,9 miliardi.