Cina, le autorità potranno controllare le chat dei turisti stranieri

“Il Consolato Generale informa che in caso di arrivo o transito negli aeroporti della Cina situati nella circoscrizione consolare del Consolato Generale della Russia a Canton, allo scopo di mettere in pratica le misure finalizzate a individuare i casi di non conformità della categoria dei visti rilasciati agli scopi reali del viaggio, le autorità del servizio immigrazione attuano le relative misure di controllo selettivo che prevedono colloqui individuali e controllo dei contenuti dei telefoni, e in particolar modo materiali video e foto, documenti elettronici, scambi di messaggi nei programmi di messaggistica istantanea (Wechat, Whatsapp, Viber e altri)”, si legge nel comunicato.

In caso vengano scoperte informazioni che le autorità cinesi riterranno compromettenti, gli organi cinesi possono prendere la decisione di vietare al cittadino l’ingresso nel territorio del paese.

© AP Photo / Roman Kulik Pavel Durov critica WhatsApp: i servizi segreti occidentali hanno accesso ai dati degli utenti

Il Consolato russo precisa che il cittadino straniero nei confronti del quale venga presa tale decisione sarà accompagnato in un apposito locale al quale non avranno accesso né funzionari del consolato né rappresentanti delle compagnie aeree. Al cittadino sarà garantito un pasto e la sua permanenza in questo stato si prolungherà fino a che non potrà essere mandato indietro con il primo volo disponibile.

“Per queste ragioni chiediamo ai cittadini russi di rispettare incondizionatamente quanto richiesto dalla legislazione cinese sulla migrazione e di essere anticipatamente pronti alle verifiche effettuabili alla dogana”, conclude il Consolato russo.