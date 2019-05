Austria: Kurz sfiduciato, ma trionfa alle elezioni europee, e spera nelle elezioni di settembre

Nuova pagina della crisi del governo in Austria: nella prima parte della giornata Kurz perderà ufficialmente il suo posto nel governo. Il suo posto sarà temporaneamente occupato dal vice-cancelliere. Dopo il trionfo delle elezioni al Parlamento europeo, Sebastian Kurz è rimasto deluso: al politico di 32 anni è stato dato un voto di sfiducia ed è stato rimosso dal suo incarico. Questo è un caso abbastanza raro, poiché i socialdemocratici e i populisti di destra del Partito della libertà austriaco hanno votato insieme per la sua rimozione.

Questo, a quanto pare, ha sollevato l'umore dei suoi avversari: Sebastian Kurz ha governato come cancelliere solo un anno e mezzo, e ora ha anche dovuto assumersi la responsabilità per lo scandalo che coinvolge il suo partner nella coalizione. Lo scandalo a Ibiza gli è costata la sua posizione di cancelliere. Il suo incarico sarà temporaneamente occupato dal vice cancelliere Hartwig Löger (sinistra). Il presidente Alexander Van der Bellen ha nominato il cinquantatreenne Löger come cancelliere temporaneo.

© REUTERS / Leonhard Foeger Austria, il cancelliere Kurz commenta la sfiducia al suo governo

ALEXANDER VAN DER BELLEN, Presidente dell'Austria: si tratta di un provvedimento temporaneo fino a quando non troveremo una soluzione per i prossimi giorni, decisione che è già in vigore fino alle nuove elezioni che si terranno nel settembre di quest'anno.

Ciò significa che il Presidente dell'Austria licenzierà ufficialmente i membri del governo, ma poi li farà reinsediare, dove rimarranno fino alla creazione del governo provvisorio. Quanto a Sebastian Kurz, a settembre potrebbe ancora essere eletto cancelliere. Il fatto che l'opposizione abbia votato contro di lui non significa affatto che abbia perso la sua posizione.

SEBASTIAN KURZ, capo del governo austriaco: sono ancora qui. Io rappresento i vostri interessi. Sono sempre lo stesso. Io, come voi, voglio cambiare qualcosa, e non importa se lo farò come cancelliere o no. Dopotutto, Kurz non è più solo un cancelliere: è considerato un prodigio austriaco e forse è il politico più popolare del paese. Il suo partito ha ottenuto risultati sensazionali nelle elezioni europee. La vittoria alle elezioni al Parlamento europeo ha portato un vento di ottimismo, cosa che da motivo a Kurz di credere che riuscirà a essere rieletto nelle prossime elezioni in Austria, nonostante sia stato fatto dimettere. Alla fine, secondo Kurz, la decisione sarà presa dai cittadini a settembre, ed è molto contento di questo.