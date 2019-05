Mig-31 scortano bombardieri strategici sull’Alaska (VIDEO)

L'intercettore a lungo raggio supersonico ad alta quota di quarta generazione MiG-31 è progettato per agganciare e distruggere bersagli aerei a piccole, medie e alte altitudini, giorno e notte, in condizioni meteorologiche semplici e complesse, in presenza di radar attivo e passivo e in condizioni di utilizzo da parte del nemico di sistemi d’interferenza, nonché di falsi bersagli termici.

Secondo Zvezda, i caccia MiG-31 dell'aviazione navale della flotta del Pacifico hanno scortato i bombardieri strategici turboelica Tu-95MS delle forze aerospaziali russe durante un volo programmato sulle acque neutrali del Mar dei Chukchi, di Bering e di Okhotsk, così come lungo la costa occidentale dell'Alaska, la costa settentrionale delle Isole Aleutine e nell'Oceano Pacifico.

© Sputnik . Alexei Druzhinin Ministero della Difesa pubblica video con le esercitazioni dei Tu-160 e Tu-95

Il Tu-95, soprannominato "Bear" è l'aereo con motori turboelica più veloce del mondo, il quale è rimasto in servizio come vettore di missili da crociera, incluso l'X-101, grazie al suo ridotto consumo di carburante rispetto agli aerei a reazione e alla minor tracciabilità davanti ai satelliti, i quali sono in grado di rilevare i bombardieri strategici con motori a reazione.

Per garantire la sicurezza dei Tu-95 dall'aerodromo di Yelizovo sono decollati diversi MiG-31 dell'aviazione navale della flotta del Pacifico, i quali hanno condotto una ricognizione radar lungo il percorso dei bombardieri.

