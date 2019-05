Il mal di testa non passa? Ecco cosa mangiare

Se non avete farmaci sotto mano potete liberarvi del mal di testa grazie a una serie di prodotti alimentari consigliati dai medici.

Innanzitutto i medici consigliano di bere del latte scremato, il cui alto contenuto di potassio e calcio aiuta a ridurre la sensazione di dolore.

Anche il pesce è utile contro il mal di testa, in quanto contiene molte vitamine del gruppo B e gli acidi grassi saturi omega-3.

Non dimentichiamoci che anche un calo di zuccheri nel sangue può essere la causa del mal di testa: in questo caso si consiglia di ripristinarne l’equilibrio nell’organismo consumando frutta, in particolar modo mele e limoni.

