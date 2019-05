Siria, Israele bombarda villaggio nella provincia di Quneitra

"Israele ha lanciato un attacco missilistico nel villaggio di Tell al-Shaar… ci sono feriti e mezzi militari danneggiati", afferma Syria TV.

Il numero dei feriti così come il tipo mezzi militari danneggiati non sono stati resi noti.

L’esercito israeliano in passato ha colpito diversi obiettivi in Siria. l’ultimo attacco, prima di quello odierno, risale alla scorsa settimana. Le autorità israeliane giustificano questa strategia con la necessità di fermare i tentativi dell'Iran di conquistare militarmente un punto di appoggio in Siria. Secondo il viceministro degli esteri russo, Sergey Ryabkov, gli attacchi aerei israeliani sono illegittimi.