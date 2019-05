Nel 2018 oltre 2500 migranti hanno cercato di entrare nell'UE attraverso la Russia

"I migranti provenienti da paesi terzi cercano di usare la Russia come paese di transito per raggiungere l'Europa occidentale e settentrionale. Nel 2018 sono stati fermati oltre 2500 persone, provenienti soprattutto dal Marocco, dalla Nigeria, dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka, dal Vietnam e dall’Algeria", ha detto Kulishov.

Il comandante ha spiegato che molti di loro hanno utilizzato i pass per i Mondiali di calcio per entrare senza visto in Russi e quindi raggiungere clandestinamente i paesi europei.

Molti di loro sono stati fermati ai confini con la Finlandia, i Paesi Baltici e l’Ucraina.