Missile Soyuz 2.1b colpito da un fulmine (VIDEO)

L’incidente è avvenuto circa 10 secondi dopo il lancio, avvenuto alle 9.23 (ora moscovita), ma non ha impedito la corretta esecuzione della missione. Secondo quanto riportato dal media russi, il fulmine avrebbe colpito l’involucro del missile nella parte superiore e nella terza sezione della struttura.

“Il lancio è stato regolare. Il clima non è un ostacolo per noi, siamo truppe in grado di lavorare in qualsiasi condizioni meteo. È un’ulteriore dimostrazione del fatto che un fulmine non può danneggiare una delle nostre armi missilistiche aerospaziali”, ha dichiarato il direttore del cosmodromo di Pleseck, il maggior generale Nikolaj Nestečuk.

Il missile Soyuz 2.1b ha portato nell’orbita terrestre il sistema satellitare globale di navigazione Glonass-M, al cui comando provvedono le Forze aerospaziali russe.