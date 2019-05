Trump: il Giappone vuole comprare 105 caccia F-35

“Gli Stati Uniti appoggiano gli sforzi del Giappone per rafforzare le proprie possibilità di difesa. Negli ultimi mesi abbiamo accelerato la consegna in Giappone di una grande quantità di armi difensive prodotte in America… Nel 2018 il Giappone è stato uno dei principali acquirenti di armi statunitensi e ha appena annunciato di voler comprare 105 nuovissimi aeromobili F-35”, ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa con il primo ministro giapponese Shinzō Abe.

L'F-35 è un caccia statunitense di quinta generazione. La sua produzione è iniziata nel 2006 ed è entrato in servizio per la prima volta nel 2012. Esistono tre versioni di caccia: una variante a decollo e atterraggio convenzionale, una variante a decollo corto e atterraggio verticale per le portaerei di dimensioni ridotte, e una variante per l'uso su portaerei convenzionali dotate di catapulte.