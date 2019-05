Caccia MiG-31 scortano portamissili Tu-95MS sul Pacifico (VIDEO)

Sul web è apparso un video in cui degli aerei portamissili russi Tu-95MS sorvolano il Pacifico accompagnati da caccia MiG-31.

Alcuni portamissili Tu-95MS della Flotta del Pacifico russa la settimana scorsa hanno compiuto dei voli regolari sulle acque internazionali del Mare dei Ciukci, del Mare di Bering e del Mare di Ochotsk e lungo la costa occidentale dell’Alaska, sull’Oceano Pacifico e nei pressi delle isole Aleutine.

Per garantire la sicurezza degli aerei dall’aeroporto di Elizovo, sulla costa russa sul Pacifico, sono stati mobilitati dei caccia militari. I caccia hanno scortato i portamissili durante tutto il volo, mentre uno di loro eseguiva l’esplorazione radio della rotta.

© Sputnik . Il ministero della Difesa Putin ispeziona caccia MiG-31 con missile ipersonico Kinzhal

L’ufficio stampa della Flotta aerea militare del Pacifico ha sottolineato che il volo è stato compiuto nella completa osservanza delle norme internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo.

Il MiG-31 è un caccia intercettore supersonico sovietico-russo a lungo raggio progettato negli anni ’70. Il mezzo è destinato all’eliminazione di bersagli in aria in condizioni meteo regolari o avverse ed è in grado di contrastare le interferenze radio o altri tipi di interferenze attuate dal nemico.