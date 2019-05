Trump: non vogliamo rovesciare il regime iraniano

Durante la conferenza stampa dopo il suo incontro con il primo ministro giapponese Abe Shinzo il presidente USA ha dichiarato che gli Stati Uniti non vogliono il rovesciamento del regime in Iran.

“Non ambiamo al cambiamento del regime, ma all’eliminazione dell’arma nucleare”, ha detto Trump.

In precedenza Trump aveva dichiarato che se l’Iran avesse avuto l’intenzione di trattare con gli USA, Washington avrebbe reagito positivamente a tale proposta.

A sua volta il ministro degli Affari Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha rimarcato che Teheran non desidera la guerra e si è detto certo che sarà possibile evitare un conflitto armato con gli USA.

LEGGI ANCHE: L'Iran minaccia di affondare le navi americane nel Golfo Persico

Zarif aveva precedentemente dichiarato che in caso di attacco iniziato dagli Stati Uniti l’Iran si sarebbe difeso.

© AFP 2019 / BULENT KILIC USA pronti alla guerra con l’Iran

Le relazioni tra Stati Uniti e Iran si sono significativamente aggravate nel corso dell'ultimo mese. Washington ha imposto pesanti sanzioni contro aree chiave dell'economia iraniana con l’intento di far cambiare atteggiamento a Teheran. Gli Stati Uniti hanno anche incluso il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i Pasdaran) nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. In risposta, l'Iran ha fatto la stessa cosa con il Comando Centrale delle Forze Armate degli Stati Uniti (CENTCOM). Successivamente, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton ha annunciato l’invio di due navi militari nel Golfo Persico, per lanciare "un chiaro e inequivocabile segnale al regime iraniano che ogni attacco contro gli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati sarà affrontato con una forza spietata".