USA devono risolvere 3 importanti questioni per non perdere la leadership globale

Per non perdere la loro egemonia, gli Stati Uniti devono risolvere tre problemi fondamentali: la questione Huawei, la costruzione del Nord Stream 2 e l'acquisto di sistemi missilistici russi S-400 da parte della Turchia. Ne parla oggi il quotidiano turco Cumhuriyet.

La pubblicazione afferma che gli Stati Uniti non sono stati in grado di ottenere ciò che volevano né in Ucraina né in Siria. Tuttavia, non sono questi i problemi che compromettono l’egemonia globale degli Stati Uniti, ma la questione Huawei, la costruzione del Nord Stream 2 e l'acquisto di sistemi missilistici russi S-400 da parte della Turchia.

Con l’arresto del direttore finanziario della Huawei, Meng Wanzhou, in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, questo problema ha raggiunto dimensioni preoccupanti per Washington. Gli Stati Uniti vedono la crescita di Huawei come una minaccia alla loro leadership globale, poiché la società non è più solo un marchio di telefonia mobile concorrente del colosso americano Apple, ma anche una società che offre infrastrutture di telecomunicazione a livello mondiale, estromettendo le aziende statunitensi, europee e canadesi.

Poi c’è la costruzione del gasdotto russo Nord Stream 2, che sta esacerbando le relazioni tra Stati Uniti, Russia e Germania. La realizzazione di questo progetto è la causa prima per cui diverse parti dell'UE stanno gradualmente sfuggendo di mano agli Stati Uniti, e quindi l'amministrazione Trump sta lottando per fermare il progetto, imponendo sanzioni alle aziende che vi partecipano. Ma i segnali di Mosca e Berlino indicano che il Nord Stream 2 sarà costruito, nonostante le minacce degli Stati Uniti.

Il terzo grande problema per l’amministrazione Trump è l’acquisto da parte della Turchia del sistema missilistico russo S-400. L’acquisizione turca degli S-400 cambierà molto: dagli equilibri militari a quelli politici. Inoltre, potrebbe scatenare un effetto domino all’interno della NATO, spingendo altri membri ad abbandonare le armi americane preferendo le più vantaggiose russe. Ciò non solo influirà negativamente sul mercato americano degli armamenti, ma comprometterà anche la dipendenza di altri paesi dagli Stati Uniti.

"Se gli Stati Uniti non riusciranno a risolvere questi tre problemi perderanno rapidamente la leadership mondiale", conclude la pubblicazione.