Svelato il modo più semplice per non ingrassare durante le ferie

Per evitare di mettere qualche chilo in più durante le vacanze, bisognerebbe controllare il proprio peso ogni giorno.

Questa conclusione è stata fatta dai ricercatori americani dell'Università della Georgia; alcuni passaggi del loro studio, che sarà pubblicato nel numero di giugno della rivista Obesity, sono stati riportati dal portale EurekAlert!

Durante un esperimento sono stati esaminati 111 adulti di età compresa tra i 18 e 65 anni. I volontari dovevano cercare di mantenere il loro peso in un periodo di 2 mesi. Alla fine dell'esperimento è emerso che quelli che regolarmente si pesavano perdevano peso (in media 0,8 chilogrammi) o quantomeno lo mantenevano. Allo stesso tempo chi non controllava la bilancia ha aggiunto in media 2,2 chilogrammi.

Secondo i ricercatori, la ragione sta nel fatto che pesandosi frequentemente le persone iniziano a dedicare più tempo allo sport e controllare di più la quantità di cibo consumato.

In precedenza i ricercatori americani avevano scoperto che il congelamento del nervo vago aiuta a ridurre l'appetito e facilita la lotta contro l'obesità.