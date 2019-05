In rete il video di un caccia americano F-16 mascherato come Su-57 russo

L'ufficio stampa della base aerea americana di Nellis ha pubblicato il video del volo di un caccia americano F-16C Fighting Falcon "travestito" come l'aereo militare russo d'attacco Su-57 mediante il caratteristico colore blu a pixel.

Come riportato in precedenza dal canale su YouTube US Military Update, l'aereo appartiene alla 64° squadriglia dell'aviazione statunitense del Nevada.

L'aereo di questo video ricopre il ruolo di nemico ipotetico durante le esercitazioni.

Oltre alle caratteristiche cromatiche degli aerei russi, sul caccia sono stati scritti i numeri di bordo in rosso, come solito nelle forze aerospaziali russe.

Contemporaneamente sulla fusoliera sono presenti anche i numeri neri come solito dell'aviazione militare americana.