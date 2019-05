Stoltenberg: la Russia interferisce nella democrazia occidentale e intimidisce l’Occidente

La Russia interferisce deliberatamente nella democrazia occidentale attraverso attacchi informatici e disinformazione. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, in un'intervista pubblicata oggi dal domenicale tedesco Welt am Sonntag.

Un gruppo di esperti della NATO ha incontrato alcuni esperti informatici dell'UE alcune settimane fa per discutere delle misure di difesa contro le minacce informatiche e la disinformazione in vista delle elezioni al Parlamento europeo.

"Sappiamo che la Russia interferisce deliberatamente nella nostra democrazia attraverso la disinformazione e gli attacchi informatici. Questo è particolarmente vero nel momento in cui si svolgono le elezioni ", ha detto Stoltenberg.

Egli ha sottolineato che la NATO sosterrà l'UE nella lotta contro le minacce informatiche, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni.

Per quanto riguarda l'operazione NATO in Afghanistan, Stoltenberg ha assicurato che le truppe dell'Alleanza rimarranno nel paese per tutto il tempo necessario. Ora il loro obiettivo principale è addestrare le forze armate locali e sostenere il governo afghano nella ricostruzione del paese.

© AFP 2019 / THIERRY CHARLIER NATO verso nuova strategia per "minaccia nucleare russa"

Il segretario generale della NATO è tornato a puntare il dito contro la Russia parlando dell’accordo sull’eliminazione dei missili a corto e medio raggio (Trattato INF). Egli ha affermato che a violare il trattato sia la Russia con i suoi missili SSC-8. Stoltenberg ha, inoltre, esortato Mosca a smantellarli, seguendo l’esempio dell’Unione Sovietica che, nel 1987, in poche settimane distrusse tutti i missili vietati dall’accordo.

Se la Russia non ha questa “volontà politica” per farlo, la NATO risponderà siglando un nuovo trattato sul controllo degli armamenti.

"Dal 2014 sono apparse nuove sfide in Oriente e nel Mezzogiorno. Vediamo anche che la Russia sta usando sempre più il bullismo nucleare contro l'Occidente. L'idea è di essere pienamente preparati per la difesa futura e in grado di mantenere la stabilità", ha spiegato Stoltenberg.

In conclusione, il segretario generale della NATO ha osservato che tutti i membri dell'Alleanza dovrebbero sforzarsi di portare le loro spese per la difesa a un livello del 2% del PIL.

"In questi tempi difficili dobbiamo aumentare seriamente il nostro potenziale militare. Abbiamo bisogno di aerei capaci di volare, navi capaci di navigare e carri armati capaci di muoversi. La prontezza al combattimento delle nostre forze d'urto deve migliorare", ha aggiunto Stoltenberg.