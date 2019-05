Venezuela, gli USA sperano che i negoziati di Oslo si concentrino sulla destituzione di Maduro

"Le libere elezioni non possono essere controllate da un tiranno. Come abbiamo ripetutamente affermato, crediamo che l'unica cosa da negoziare con Nicolas Maduro siano le condizioni delle sue dimissioni. Speriamo che i negoziati di Oslo si concentreranno su questo obiettivo. E se così sarà, speriamo che il progresso sia possibile", ha dichiarato il Dipartimento di stato in una nota ufficiale.

Ieri il ministero degli esteri norvegese ha annunciato che il secondo round dei negoziati tra i rappresentanti di Maduro e di Guaidò si terrà la prossima settimana.

Il Venezuela rimane coinvolto nella crisi politica da gennaio, quando Guaidò si è autoproclamato capo dello stato ad interim fino a nuove elezioni. I tentativi di Guaidò di portare dalla sua parte i militari non hanno avuto successo. Il governo di Maduro accusa l'opposizione di attaccare le infrastrutture energetiche venezuelane. Gli Stati Uniti e i loro alleati appoggiano Guaidò, mentre la Russia continua a sostenere Maduro.