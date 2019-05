Perù, fortissima scossa di terremoto. Sui social network appaino le prime immagini (VIDEO)

Una fortissima scossa di magnitudo 8, secondo lo US Geological Survey (USGS), è stata registrata alle 9,40 italiane nel Perù settentrionale. In rete sono stati pubblicati i video dei terribili istanti del sisma.

In uno dei video è stato registrato durante il concerto del cantante Ezio nella città di Rioja. La gente è in preda al panico e non capisce cosa sta succedendo. "È stato uno dei momenti peggiori di tutta la mia vita", ha scritto il cantante su Twitter.

L'epicentro del sisma è stato localizzato a 83 chilometri a sud-est della contea di Lagunas, nella regione di San Martin.