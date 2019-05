L'Iran minaccia di affondare le navi americane nel Golfo Persico

"Se il nemico fa’ la minima sciocchezza nel Golfo Persico, gli facciamo vedere di cosa siamo capaci", ha detto Korbani.

Il consigliere militare ha confermato l’arrivo di due navi da guerra statunitensi nel Golfo.

"Spediremo le navi da guerra americane con tutto il loro equipaggio e gli aerei dritte in fondo al mare con due missili: due nuove armi completamente segrete", ha aggiunto.

© Sputnik . Andrey Stenin Ex militari americani chiedono a Trump di non iniziare una guerra contro l'Iran

In precedenza, Hassan Seifi, assistente del comandante dell'esercito iraniano, ha affermato che gli americani ragionevoli ed i "comandanti militari esperti" delle forze armate degli Stati Uniti difficilmente consentiranno agli "elementi radicali" di Washington di scatenare una guerra.

LEGGI ANCHE: Teheran: una minaccia per la pace l'aumento dei militari USA in Medio Oriente

Le relazioni tra Stati Uniti e Iran si sono significativamente aggravate nel corso dell'ultimo mese. Washington ha imposto pesanti sanzioni contro aree chiave dell'economia iraniana con l’intento di far cambiare atteggiamento a Teheran. Gli Stati Uniti hanno anche incluso il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i Pasdaran) nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. In risposta, l'Iran ha fatto la stessa cosa con il Comando Centrale delle Forze Armate degli Stati Uniti (CENTCOM). Successivamente, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton ha annunciato l’invio di due navi militari nel Golfo Persico, per lanciare "un chiaro e inequivocabile segnale al regime iraniano che ogni attacco contro gli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati sarà affrontato con una forza spietata".