Pubblicato video dei cadetti americani su un carro armato sovietico T-64

Questo è riportato sul sito web del Ministero della Difesa della Repubblica.

In particolare, i cadetti americani hanno visitato la Scuola di Ingegneria del Comando del Carro Armato di Chirchik e il poligono, dove gli è stato proposto di guidare un carro armato sovietico del T-64.

