Russia, sistemi missilistici sovietici Grad saranno trasformati in "Tornado" moderni

"Non molto tempo fa sono entrati nell'arsenale i nuovi lanciarazzi multipli Tornado-G, dove tutti i meccanismi e processi sono automatizzati al massimo. Oggi in base al bagaglio scientifico e tecnico ottenuto durante la creazione di questo sistema, è in corso l'implementazione di un progetto per modernizzare i Grad sovietici al livello dei Tornado-G", ha detto.

In precedenza Kochkin aveva dichiarato a Sputnik che la prima brigata di lanciarazzi multipli da 300 mm di nuova generazione Tornado-S era entrata nell'arsenale dell'esercito russo quest'anno.

L'unità d'attacco "Tornado-G" è equipaggiata con un sistema automatico di guida e controllo del fuoco e attrezzature di preparazione e lancio che automatizzano il processo di preparazione e gestione del fuoco, assicurano l'orientamento del veicolo da combattimento sul campo con la visualizzazione topografica necessaria sulla mappa elettronica, l'inserimento remoto dei dati di volo per i razzi e il lancio delle granate di nuova concezione senza effettuare calcoli dalla cabina di guida del mezzo.

