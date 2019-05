Hamilton ha dedicato la pole position al Grand Prix di Monaco a Niki Lauda

Hamilton ha vinto sabato la qualificazione della sesta tappa della stagione in corso, al Gran Premio di Monaco.

"Questa vittoria nella qualificazione è una delle migliori tra quelle che ricordo: negli ultimi anni abbiamo spesso raggiunto il successo, ma non ne ricordo uni che potrebbe essere paragonato a oggi, è stata una settimana difficile per tutta la squadra", sono riportate le parole di Hamilton sul sito ufficiale della Formula 1.

"Oggi ero vicino a fare un cerchio perfetto qui, questa vittoria è per Niki", ha aggiunto.

Lauda è morto lunedì all'età di 71 anni. L'austriaco vinse il campionato di Formula Uno nel 1975 e nel 1977, come pilota della Ferrari, e nel 1984 come pilota per la McLaren. Dal 2012, Lauda è stato direttore non esecutivo del team Mercedes.