Corea del Nord minaccia risposta più dura se USA non cambiano strategia in negoziati sul nucleare

La Corea del Nord ha fatto una nuova minaccia per gli Stati Uniti, scrive Newsweek. Pyongyang ha avvertito Washington che l'America dovrà affrontare una dura risposta nel caso non cambierà la sua strategia per negoziare la denuclearizzazione della penisola coreana, in particolare, se non allenterà le sanzioni.

Questa dichiarazione, come riportato dalla pubblicazione con riferimento all'agenzia di stampa nordcoreana, è stata fatta da un funzionario anonimo del Ministero degli Affari Esteri della Corea del Nord.

"Con la presente chiariamo ancora una volta che gli Stati Uniti non saranno in grado di spostarci di un millimetro usando lo schema a cui stanno pensando ora. E più la diffidenza e azioni ostili ci saranno nei confronti della Corea del Nord, più grave sarà la nostra reazione", ha detto un diplomatico senza nome.

© AP Photo / Kin Cheung La Corea del Nord chiede giustizia da parte dell’ONU

Ha anche aggiunto che se Washington non troverà un nuovo approccio, allora il dialogo tra i due paesi "non riprenderà mai, e, di conseguenza, le prospettive per risolvere il problema nucleare saranno molto più nere".

Come ricorda Newsweek, dopo le negoziazioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che sono state bloccate nel febbraio di quest'anno, le relazioni tra i due paesi hanno cominciato a tornare all'ostilità come nel 2017, quando Washington e Pyongyang erano sull'orlo della guerra.