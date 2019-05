Nuova rompighiaccio russa varata a San Pietroburgo

A San Pietroburgo ha avuto luogo uno degli eventi più significativi per lo sviluppo dell'Artico russo: la nuova rompighiaccio universale Ural, del progetto 22220, è stata varata presso il cantiere navale del Baltico, riferisce Sputnik.

Alla cerimonia hanno preso parte vice primo ministro Yury Borisov, il presidente plenipotenziario nel distretto federale nord-occidentale Alexander Gutsan, il governatore in carica di San Pietroburgo Alexander Beglov, il direttore generale della Rosatom State Corporation Alexey Likhachev e presidente della United Shipbuilding Corporation Alexey Rakhmanov.

All’apertura della cerimonia, Borisov ha osservato che il varo della rompighiaccio a propulsione nucleare è una festa non solo per i cantieri navali russi, ma anche per l'intera Russia.

“È con le navi di questa classe, con le rompighiaccio di nuova generazione, che puntiamo le nostre speranze sullo sviluppo della rotta del Mare del Nord”, ha dichiarato il vice primo ministro della Russia Yuri Borisov.

© Sputnik . Igor Russak La rompighiaccio diesel Ilya Muromets è entrata nella flotta del Nord

Il Vice Primo Ministro si è congratulato in particolare con gli operai del Cantiere navale del Baltico. "Le vostre mani d'oro hanno portato avanti la scuola di costruzione navale di grandi navi di classe rompighiaccio", ha osservato.

Lo scafo della rompighiaccio nucleare è stato benedetto da un prete. Poi il capo della Banca Centrale, Elvira Nabiullina, ha battezzato la rompighiaccio rompendo una bottiglia di champagne della Crimea sulla sua prua. Dopodiché, i dipendenti dello stabilimento hanno tagliato i sostegni, che mantenevano lo scafo nel cantiere navale, e la Ural, sotto gli applausi di migliaia di persone riunitesi per l’occasione, è scivolata nella Neva. Ora dovrà essere completato. La scadenza per la nave a propulsione nucleare è il 2022.