Tribunale internazionale del diritto del mare chiede alla Russia di liberare i marinai ucraini

Allo stesso tempo, il tribunale non ritiene necessario richiedere alla Russia di fermare il processo penale dei marinai e di astenersi dall’avviare nuove cause legali.

Le decisioni del tribunale di Amburgo sono definitive e vincolanti per le parti in causa.

A Kiev, la decisione del tribunale è stata definita una "vera vittoria" e ha dichiarato che si aspettano che Mosca la applichi pienamente e rapidamente.

La Russia non ha partecipato alle udienze: in precedenza aveva dichiarato che il tribunale non era competente a prendere in considerazione la causa ucraina.

La decisione del tribunale è stata commentata dal ministero degli Esteri russo. L'Ufficio ha indicato che nel risolvere la questione dell'incidente nello stretto di Kerch è stata esclusa la possibilità di utilizzare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service Putin sul futuro dei marinai ucraini arrestati dopo incidente di Kerch

I diplomatici hanno anche sottolineato che la Russia difenderà costantemente la propria posizione, anche per quanto riguarda l'assenza di una giurisdizione da parte del tribunale per prendere in considerazione tale situazione controversa.

"Per evitare questa situazione si sarebbe potuto rispettare i requisiti della legislazione russa in materia di navigazione in quest'area. Invitiamo la parte ucraina ad agire in questa maniera in futuro", si legge nel commento.

La mattina del 25 novembre, due piccole imbarcazioni d’artiglieria della Marina ucraina Berdyansk e Nikopol, così come il rimorchiatore di Yany Kapu hanno violato il confine di stato della Russia nel Mar Nero e hanno pericolosamente manovrato diverse ore senza rispondere alle richieste legali delle autorità russe.

Le guardie di frontiera hanno fermato le imbarcazioni e per fare questo hanno dovuto usare le armi. Tre marinai ucraini sono rimasti leggermente feriti. In totale a bordo c’erano 22 marinai e due dipendenti della SBU. Sono stati tutti arrestati con l'accusa di aver violato il confine di stato.

Vladimir Putin ha definito questo incidente una provocazione premeditata di cui Petro Poroshenko aveva bisogno a causa della suo basso sostegno alle elezioni presidenziali. Allo stesso tempo, il capo dello stato ha sottolineato che le guardie di frontiera russe stavano adempiendo al loro dovere di proteggere i confini del paese.