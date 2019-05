Lo scrive l'Himalayan Times.

L'ultima vittima della montagna più alta del pianeta è lo scalatore britannico Robin Fisher, morto ad un'altitudine di 8.600 metri.

Altre 20 persone sono morte dall'inizio della stagione di arrampicate sulle altre montagne dell'Himalaya.

Secondo i media, una delle ultime vittime dell'Everest potrebbe essere deceduta per la sindrome da deperimento, dovuta ad una lunga attesa in coda per conquistare la cima.