Il Giappone punta ad una conferenza internazionale sullo smaltimento delle scorie nucleari

Il governo giapponese intende organizzare questo autunno una conferenza internazionale sullo smaltimento delle scorie nucleari e coinvolgere i Paesi del G20 a parteciparvi. Lo ha scritto oggi il giornale Mainichi.

Lo scopo dell'incontro previsto è l'elaborazione di una strategia comune per la cooperazione internazionale in questo settore, nonché discutere la costruzione di impianti di stoccaggio per lo smaltimento permanente di rifiuti altamente radioattivi accumulati a seguito del funzionamento delle centrali nucleari.

Attualmente la Finlandia è impegnata nella costruzione di una struttura simile, mentre la Svezia sta ispezionando i siti dove costruire un centro di stoccaggio simile.

Come notato da Mainichi, i dettagli della conferenza dovrebbero essere concordati durante gli incontri ministeriali del G20 dedicati ai problemi energetici e ambientali che si svolgeranno a metà giugno.