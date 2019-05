Ex militari americani chiedono a Trump di non iniziare una guerra contro l'Iran

Più di 70 ex militari altolocati statunitensi hanno firmato una lettera aperta al presidente americano Donald Trump per chiedere di evitare il conflitto contro l'Iran sullo sfondo della grave escalation tra i due Paesi.

"Come presidente e comandante in capo dell'esercito, ha un potere considerevole che le consente di ridurre immediatamente il livello delle tensioni nella regione che sta suscitando preoccupazione", si afferma in una lettera aperta pubblicata su War on the Rocks.

"La guerra con l'Iran, intenzionale o frutto degli eventi, avrà conseguenze estese per il Medio Oriente già destabilizzato e trascinerà gli Stati Uniti in un conflitto armato dal prezzo estremamente alto dal punto di vista finanziario, geopolitico ed umanitario".

Gli ex militari hanno invitato il presidente degli Stati Uniti ad adottare misure per smorzare le tensioni tra i due Paesi.

"Salvaguardare gli interessi nazionali degli Stati Uniti in Medio Oriente e la sicurezza dei nostri amici e alleati richiede una maggiore maturità e saggezza dello Stato, così come una diplomazia più incisiva, piuttosto che un conflitto armato non necessario".