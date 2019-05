Canada sceglie impresa per riprendersi rifiuti dalle Filippine

Le autorità canadesi hanno scelto un'azienda di Burnaby per il trattamento dei rifiuti in arrivo dalle Filippine entro la fine dell'estate, si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della contea di Vancouver.

In precedenza il ministro dell'Ambiente canadese Catherine McKenna aveva dichiarato che la società di trasporti "Bollore Logistics Canada" dovrebbe riportare in patria i rifiuti dalle Filippine entro la fine di giugno. Tuttavia le autorità filippine hanno respinto la proposta del Canada di riprendersi la spazzatura entro la fine di giugno auspicando che avvenga prima.

Secondo il comunicato, la società che converte i rifiuti in energia, tratterà 1.500 tonnellate di rifiuti canadesi che secondo le previsioni devono essere ripresi dalle Filippine.

In precedenza è stato riferito che le Filippine avevano richiamato il proprio ambasciatore ed i consoli in Canada per il fatto che la parte canadese non aveva provveduto a riprendersi i rifiuti illegalmente consegnati nel Paese asiatico nel 2013.

In risposta le autorità canadesi hanno dichiarato di provare rammarico per la decisione delle Filippine, tuttavia il ministero degli Esteri ha ribadito il proprio impegno per riprendersi la spazzatura.