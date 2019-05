Iran conta sull'esperienza dei militari USA per evitare la guerra

"Siamo convinti che gli americani ragionevoli ed i leader militari esperti non permetteranno agli elementi radicali di entrare in una situazione dalla quale sarà difficile uscirne, pertanto non scateneranno una guerra", ha detto all'agenzia.

Secondo Seifi, le forze armate iraniane sono pronte a difendere il Paese da un'eventuale aggressione.

Negli ultimi mesi i rapporti tra Stati Uniti ed Iran sono significativamente peggiorati. Le autorità statunitensi hanno imposto dure sanzioni contro settori chiave dell'economia iraniana ed hanno aggravato la pressione sanzionatoria sfruttando la propria influenza sugli alleati.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton ha riferito che gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Abraham Lincoln e bombardieri strategici in prossimità delle coste iraniane.

Secondo Bolton, in questo modo Washington manda "un chiaro ed inequivocabile segnale al regime iraniano, secondo cui ogni attacco contro gli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati sarà affrontato con una forza spietata".