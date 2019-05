NATO verso nuova strategia per "minaccia nucleare russa"

La NATO adotterà una nuova strategia militare sullo sfondo della "minaccia nucleare" della Russia. Ne ha parlato in un'intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.

"Questa settimana i nostri analisti militari hanno deciso di adottare una nuova strategia militare per l'alleanza," - ha affermato il segretario generale della NATO.

Secondo Stoltenberg, questa decisione è dovuta alla "minaccia nucleare" che incomberebbe sui Paesi occidentali per colpa della Russia. Inoltre l'Alleanza Atlantica si trova di fronte a nuove sfide ad est e a sud.

"L'idea è continuare ad essere pienamente pronti per la difesa e garantire la stabilità, in parte questo richiede nuove concezioni militari", ha aggiunto.

In precedenza i rappresentanti del blocco militare occidentale avevano in più di un'occasione accusato Mosca di elaborare piani per l'uso di armi nucleari. Ad esempio lo scorso marzo il comandante delle forze NATO in Europa, il generale Curtis Scaparrotti, aveva sostenuto che un attacco missilistico preventivo avrebbe consentito a Mosca di ottenere "vittorie veloci sui vicini più deboli". Allo stesso tempo non aveva fornito argomentazioni a sostegno della sua tesi.