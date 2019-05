Forze di Haftar avanzano a sud ed est di Tripoli

"L'Esercito Nazionale Libico e le sue unità militari stanno avanzando da tutte le posizioni di combattimento in direzione sud ed est della capitale Tripoli. L'operazione è sostenuta dall'aviazione", ha indicato l'interlocutore dell'agenzia.

Il 4 aprile scorso il comandante dell'Esercito Nazionale Libico Khalifa Haftar aveva ordinato alle sue forze di iniziare l'offensiva sulla capitale per la sua "liberazione dai terroristi". In risposta le forze fedeli al governo di unità nazionale libico del premier Fayez al-Sarraj hanno annunciato l'inizio dell'operazione militare "Vulcano di rabbia" per respingere l'attacco di Haftar.

Al momento si continua a combattere in trincea attorno alla capitale libica.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il bilancio delle vittime negli scontri ha superato 450 persone, mentre oltre 2mila è il numero dei feriti.