La "Bangkok" del Sud America, aumenta il turismo sessuale in Messico

Il Sistema nazionale per la protezione di bambini e adolescenti (Sipinna) ha avvertito della crescita del turismo sessuale infantile in Messico.

"La Thailandia per molti anni è stata il centro del turismo sessuale minorile insieme alle Filippine, ma sono state apportate delle modifiche legali per ridurre le dimensioni di questo fenomeno. Da allora, i pedofili hanno cercato paesi con una base istituzionale fragile e li hanno trovati in America Latina: Repubblica Dominicana, Cuba, Cartagena in Colombia e Messico", ha detto Sputnik Mundo, Juan Martín Pérez García, direttore dei diritti dei bambini in Messico (Redim).

Per questo motivo il Messico viene definito la nuova “Bangkok latinoamericana”.

Studi psicologici mostrano che i pedofili vengono eccitati dalla fragilità dei corpi dei bambini e dall’avere il pieno controllo delle loro vittime.

© Fotolia / Dominik Herz A Seattle liberate 26 donne schiave sessuali in centri massaggi

"È un crimine basato sulla disuguaglianza, i settori più poveri sono i più esposti, i paesi che contribuiscono con più “clienti” del turismo sessuale sono quelli in cui queste cose sono più regolamentate e dove c'è maggiore conformità con la legge. Il messico ha omesso la sua responsabilità di creare reciprocità in modo che il crimine del turismo sessuale venga perseguitato in quei paesi", ha spiegato Pérez García.

I più colpiti da questo flagello sono le principali destinazioni turistiche del Messico: Acapulco, Cancun e Puerto Vallarta. "Anche Tijuana, perché è il cortile degli Stati Uniti", ha aggiunto.

L'impunità continua a svolgere un ruolo cruciale nell'esistenza e nella diffusione di questo tipo di crimine. Perez García ha osservato che su 100 casi in cui dei minori sono vittime, solo uno si conclude con una condanna. Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, queste cifre sono ancora peggiori: su oltre 3000 indagini svolte nell'ultimo decennio, solo 45 sono terminate in sentenze.

"L'attuale legge sulla tratta di esseri umani è così complicata che è quasi impossibile per gli uffici dei pubblici ministeri, viste le carenze esistenti, avviare un procedimento penale. Anche se i criminali vengono arrestati, è probabile che vengano rilasciati", ha detto.

Secondo la Commissione nazionale per i diritti umani in Messico per il 2016, il 93,4% delle vittime era di sesso femminile, il 6,1% era di sesso maschile; Il 26,5% erano minorenni. In totale, 2843 persone sono risultate vittime.

Secondo il direttore di Redim, tale situazione è diventata possibile a causa della "partecipazione delle autorità al crimine", dovuta all'industria illegale della pornografia e delle reti criminali con "meccanismi di protezione e impunità".