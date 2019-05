Asteroide largo più di un chilometro passerà vicino la Terra (VIDEO)

Il sistema di asteroidi binario fu, individuato per la prima volta 20 anni fa, è in rotta per un altro incontro ravvicinato con la Terra questa settimana.

L'ESA ha monitorato la coppia, nota come KW4 1999, e afferma che sta diventando sempre più luminosa mentre si avvicina al nostro pianeta prima dell'approccio del 25 maggio.

Sebbene sia classificato come "potenzialmente pericoloso", il KW4 del 1999 il passaggio non desta forti preoccupazioni; l'oggetto si avvicinerà a un massimo di 5.175.650.304 di miglia dalla Terra o 13.5 volte la distanza dalla luna.

L'asteroide 1999 KW4 non è uno ma due oggetti, costituito da una roccia spaziale più grande che misura circa 1,3 chilometri di larghezza (0,8 miglia) e un piccolo compagno che orbita attorno a esso.

L’ESA, in collaborazione con Observatoire des Makes nell'isola francese La Réunion, ha catturato le prime osservazioni a terra del KW4 del 1999 solo di recente nell'ambito della campagna di osservazione in corso IAWN.

"L'obiettivo è mettere alla prova osservatori e telescopi, per rendersi conto di quale tipo d'informazioni possono essere raccolte con breve preavviso in caso di un futuro approccio ravvicinato di un asteroide potenzialmente minaccioso", afferma l'ESA.

Dozzine di telescopi verranno puntati verso l’asteroide per raccogliere osservazioni, afferma l'ESA.

L'asteroide 1999 KW4 è stato scoperto il 20 maggio 1999 dalla collaborazione LINEAR utilizzando gli osservatori Goldstone e Arecibo.

Orbita attorno al sole all'incirca ogni 186 giorni su un percorso ellittico.

© Fotolia / Vadimsadovski Asteroide distrugge New York in una simulazione antimeteorite della NASA

L’oggetto si è avvicinato alla Terra diverse volte lo scorso secolo e si avvicinerà anche di più nel maggio del 2036.

Le osservazioni del passato hanno rivelato che l'asteroide 1999 KW4 assomiglia molto a un "mucchio di macerie" di forma strana, secondo l'Osservatorio di Las Cumbres."Il corpo principale (primario) del 1999 KW4 è di circa 1300 metri di diametro, ma in realtà ha una forma piuttosto complessa", osservano i ricercatori.

"È leggermente schiacciato ai poli e con una cresta montuosa attorno all'equatore, che corre tutto intorno all'asteroide", secondo l'osservatorio.

'Questa cresta dà all’asteroide primario un aspetto simile a una noce o una trottola.

"Il secondario è di circa 500 metri di diametro e i due asteroidi completano l’orbita l’uno dell’altro ogni 17,5 ore a una distanza di circa 1,6 miglia"

L'approccio imminente fornirà ancora più informazioni sul suo comportamento, che si rivelerà utile per le prossime missioni supportate dall'Ufficio di coordinamento della difesa planetaria della NASA che mirano a studiare sistemi simili.