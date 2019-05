Brasiliana si sposa con se stessa: l’importante è amarsi

Una donna brasiliana sarà la prima nel paese a sposarsi con se stessa. La cerimonia, fissata per lunedì, sarà trasmessa sui social network.

Secondo quanto riportato da Estado de Minas, la cerimonia si terrà domenica nella città di Belo Horizonte, nella parte occidentale del Brasile. La sposa, una 38enne brasiliana, trasmetterà l’evento in diretta sui social network.

“Molte donne sognano di sposarsi avvolte da un vestito bianco. Il matrimonio “sologamo” offre questa possibilità e una donna non ha bisogno di un partner per farlo. L’amore per se stessi è quello più sincero”, ha dichiarato la sposa, Jussara Dutra Couto.

In Brasile matrimoni di questo tipo non possono essere registrati ufficialmente, ma questo non ha scoraggiato la sposa. Domenica sarà la figlia di 21 anni ad accompagnarla all’altare, dove un’amica è incaricata di ufficiare le nozze. La sposa, naturalmente, indosserà un abito bianco.

Lo scambio degli anelli sarà sostituito dal tatuaggio di una donna con ali di farfalla, che Jussara ha intenzione di farsi in segno della sua indipendenza.

La sposa ha sottolineato che anche dopo il matrimonio resterà aperta a relazioni con altre persone.