SpaceX porta in orbita il primo gruppo di satelliti per internet globale

“Confermato il buon esito del dislocamento di 60 satelliti Starlink!”, si legge sulla pagina Twitter di SpaceX.

Il lancio del Falcon 9 da Cape Canaveral, Florida, è avvenuto venerdì alle 02.30 UTC (04.30 italiane). Dopo il lancio la prima parte del razzo è atterrata sulla piattaforma galleggiante Of Course I Still Love You sull’Atlantico. L’operazione è stata diverse volte posticipate, prima per via delle condizioni metereologiche avverse e poi per la necessità di ricontrollare le apparecchiature.

Elon Musk, CEO di SpaceX, oltre che di Tesla e di Neuralink, ha scritto sulla sua pagina Twitter “La missione Starlink è il carico più pesante di Space, con 18,5 tonnellate di peso”.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

​

© REUTERS / Mario Anzuoni SpaceX querela il governo degli Stati Uniti

Starlink è un sistema di satelliti di nuova generazione in grado di fornire agli abitanti della Terra accesso a internet a banda larga. La realizzazione pratica del progetto è iniziata il 22 febbraio 2018, quando Falcon 9 ha portato in orbita due satelliti di prova, Tintin-A e Tintin-B. Musk ha in programma di rilasciare in orbita 12 mila satelliti in totale. SpaceX ha fatto una stima dei costi necessari alla realizzazione di Starlink pari a 10 miliardi di dollari, ma gli esperti ritengono che questa cifra sia troppo bassa.