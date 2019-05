Assange rischia 175 anni di prigione

Giovedì le autorità hanno reso note nuove accuse sporte nei confronti di Assange riguardanti 17 violazioni della legge sullo spionaggio e sulla rivelazione di informazioni segrete. In precedenza le accuse erano di congiura per cracking informativo.

Nel caso in cui Assange sarà dichiarato colpevole rischia una pena massima di 10 anni di reclusione per ogni punto dell’accusa, ad eccezione di quello sulla congiura allo scopo di effettuare cracking informatico (accusa sporte in precedenza), per il quale la massima pena è di 5 anni di reclusione”, comunica in Ministero della Giustizia.

© AP Photo / Sang Tan Wikileaks, 17 nuove accuse ad Assange

Tuttavia nel comunicato si ricorda che “le condanne effettive per crimini federali di solito sono meno pesanti della massima pena imponibile”.

Nel 2010 in Svezia Assange è stato accusato di molestie e violenze sessuali. Nel 2012 il fondatore di Wikileaks ha cominciato a nascondersi presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra per evitare l’estradizione. La mattina dell’11 aprile del 2019 Assange è stato arrestato secondo un ordine emesso nel 2012 a causa della sua assenza in tribunale e su richiesta delle autorità svedesi e statunitensi. Il tribunale di Londra lo ha ritenuto colpevole per violazione delle condizioni di uscita su cauzione. Secondo quanto rivelato a Sputnik dall’avvocato di Assange, il 2 maggio il tribunale britannico ha dato agli USA 65 giorni per motivare giuridicamente la richiesta di estradizione.