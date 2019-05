Allarme Greenpeace, specie muoiono a causa della plastica in mare

Le cause di morte dei cetacei sono direttamente legate alle attività antropiche, dicono gli ambientalisti. Greenpeace presenta il tour per impedire la diffusione di plastica nel mare.

È una storia triste ma familiare: un giovane capodoglio è stato trovato morto, trascinato a riva a Palermo con una pancia piena di plastica. Dall'inizio dell'anno è già la sesta vittima nel acquatorio italiano. Normalmente, i capodogli vivono fino a 70 anni, ma questo animale era così giovane che i suoi denti dovevano ancora spuntare.

Greenpeace in Italia ha condiviso le immagini in cui si vede lo stomaco del animale pieno di plastica. Non è al momento chiaro se la morte sia stata provocata dalla plastica, ma questa versione non va esclusa, ha detto Giorgia Monti, responsabile di Greenpeace Italia.

Quindi, gli ambientalisti continuano a raccogliere gli avvertimenti lanciati dalla natura e dalle sue creature. A questo proposito, Greenpeace Italia insieme a Blue Dream Project hanno organizzato una spedizione di ricerca, monitoraggio e documentazione sull'inquinamento da plastica nel mar Tirreno centrale, la zona del patrimonio di biodiversità cruciale.

In marzo in Sardegna è stata trovata una femmina di capodoglio con 22 chilogrammi di plastica nello stomaco. La balena era incinta e incapace di digerire i calamari a causa dell'enorme quantità di plastica assorbita che le riempiva due terzi dello stomaco.