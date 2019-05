Crimea alla NATO: l'esercito russo rimane qui

La richiesta della NATO di portare via le truppe russe dalla Crimea sono state restinte dalla penisola e definite "inadeguate" alla situazione.

Secondo la Crimea, la richiesta della NATO di portare via le truppe russe dalla penisola non è adeguata. L’esercito assicura con efficacia la difesa della regione, dichiara il senatore per la Crimea Sergej Tsekov.

“È assolutamente escluso”, ha detto il senatore, spiegando che gli abitanti della Crimea vivono nella pace e nella tranquillità e la NATO vuole destabilizzare la situazione.

© AP Photo / Andrew Harnik Turchia, Cavusoglu promette di non integrare S-400 nel sistema di difesa della NATO

“A loro (la NATO, ndr) non piace come si sta sviluppando la Crimea, ma noi non li faremo felici”, ha detto Tsekov. “Le truppe russe c’erano prima, ci sono ora e continueranno a esserci”. La Crimea si è annessa alla Russia su base legittima, ha ricordato il senatore, e quanto esige la NATO è del tutto inadeguato.

Giovedì il presidente del Comitato Militare NATO Stuart Peach ha dichiarato che l’alleanza continua a non riconoscere l’appartenenza della Crimea alla Russia e ha esortato i russi ad abbandonare la penisola. Inoltre ha chiesto a Mosca di interrompere il suo presunto appoggio ai militari.