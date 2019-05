Theresa May si rifiuta di discutere Brexit con i membri del parlamento britannico

Il Daily Telegraph ha riferito mercoledì che il primo ministro britannico non ha accettato nella residenza presidenziale il ministro degli Interni Sajid Javid, il ministro degli Esteri Jeremy Hunt e il ministro della Scozia David Mandell, che avevano espresso il desiderio d'incontrarsi con lei per discutere della situazione di crisi con la Brexit.

Il capo del governo britannico ha subito forti pressioni da parte del governo e dei deputati del partito conservatore guidato da lei, che stanno tentando di rimuoverla dal suo incarico prima delle elezioni per il Parlamento europeo previste per il 23 maggio, che rischiano di trasformarsi in un fallimento per i Tories. La crescente insoddisfazione tra i ministri e i parlamentari è in gran parte dovuta al fatto che la May ha notevolmente ammorbidito la sua posizione sulla Brexit al fine di ottenere il sostegno dei partiti rappresentati nella Camera dei Comuni. Ora necessario che il primo ministro adotti un accordo sulle condizioni per l'uscita del paese dall'UE.

L'accordo Brexit, che il primo ministro britannico Theresa May ha presentato al paese dopo mesi di colloqui con i leader dell'UE, ha subito una sconfitta in parlamento, dove è stato respinto in un voto 432 contro 202. L'esito del voto non ha solo aumentato la probabilità di una Brexit senza accordo, ma ha anche provocato una seconda mozione di sfiducia al governo, che May ha vinto con uno stretto margine.