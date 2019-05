USA hanno ottenuto impegno da alleati di aumentare numero di truppe in Siria - Dipartimento di Stato

Gli Stati Uniti hanno ottenuto dai loro alleati e partner stranieri l’impegno d'impegnarsi ad aumentare il numero di truppe in Siria. Lo ha affermato il rappresentante speciale americano per la Siria, James Jeffrey, parlando mercoledì all'udienza della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

"Stanno diventando più attivi", ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sui partner della coalizione americana in Siria.

"Non abbiamo un numero definitivo, ma sono abbastanza sicuro che sarà molto più del numero del personale militare che avevamo prima", ha detto Jeffrey, commentando i piani del governo degli Stati Uniti per ridurre le truppe USA in Siria e costruire lì una presenza militare degli alleati stranieri di Washington.

Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti stanno tentando di non ampliare pubblicamente questo argomento, fornendo l'opportunità di commentarlo a quei partner stranieri che sono disposti a prendere parte alle operazioni militari in Siria sotto il comando americano. Jeffrey ha aggiunto che l'attuale numero di truppe statunitensi in Siria sono in grado di portare a termine i loro compiti.

© REUTERS / Omar Sanadiki USA manterranno le sanzioni contro la Siria fino a soluzione politica della crisi

Il presidente Donald Trump ha annunciato il 19 dicembre la decisione di avviare il ritiro delle truppe americane dalla Siria. Si presumeva che ciò sarebbe avvenuto entro 60-100 giorni. Successivamente, i più alti ranghi del Pentagono, secondo le pubblicazioni della stampa americana, hanno persuaso Trump a riconsiderare sostanzialmente la decisione iniziale, di lasciare parte delle forze statunitensi in Siria.