USA tornano a comprare petrolio venezuelano

Le esportazioni di petrolio dal Venezuela agli Stati Uniti per la settimana il tra il 13 e il 17 maggio sono ammontate a 49.000 barili al giorno, come conseguenza della revisione settimanale del Dipartimento per l'energia delle informazioni sull'energia negli Stati Uniti.

Un anno fa, nella settimana fino al 18 maggio 2018, questa importazione ammontava a 352.000 barili al giorno.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti non hanno acquistato petrolio venezuelano nelle ultime due settimane, secondo i dati della direzione. Ad aprile, gli USA hanno effettuato piccoli acquisti di petrolio dal Venezuela (per 71-191 mila barili di petrolio al giorno). Prima di questo, nella seconda metà di marzo, gli Stati Uniti non importavano il petrolio venezuelano per tre settimane.

Il 28 gennaio, gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato venezuelana PDVSA, bloccando i beni e gli interessi della società nella sua giurisdizione per $7 miliardi e hanno anche vietato le transazioni con loro. Secondo la Casa Bianca, altri 11 miliardi di dollari verranno persi dalla compagnia le mancate forniture di petrolio.