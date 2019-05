India testa con successo versione aerea del missile Brahmos - Aviazione indiana

"L'Indian Air Force ha lanciato con successo un Brahmos modificato per l’aviazione con un caccia Su-30MKI. Il lancio dall'aereo è stato fluido, il missile ha seguito la traiettoria pianificata e ha centrato con precisione l'obiettivo", ha riportato il ministero sul suo account Twitter ufficiale.

Come nota l'agenzia, il missile permette di colpire da una lunga distanza "qualsiasi bersaglio in mare o terrestre con alta precisione, giorno e notte, in tutte le condizioni atmosferiche".

© AP Photo / Ajit Kumar Il missile russo-indiano “BrahMos” verrà installato nei nuovi sottomarini dell'India

La joint venture "Brahmos" è stata creata nel 1998 e prende il nome dai fiumi Brahmaputra e Moscova. Produce missili da crociera omonimi, oltre a lanciatori, sistemi di controllo missilistico, equipaggiamento per strutture di stoccaggio. Si occupa anche della formazione di equipaggi, della riparazione e dell'aggiornamento di missili.