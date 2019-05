Chi è stato l’uomo più ricco della storia?

I Rockefeller, i membri di famiglie reali e Marco Crasso nella loro epoca erano molto più ricchi dei miliardari odierni, ha calcolato l'economista Samuel Williamson, creatore della metodologia per confrontare prezzi e valore del denaro in diversi periodi della storia del mondo.

Secondo i calcoli di Williams, l'uomo più ricco dell'intera storia della civiltà occidentale è stato il magnate del petrolio John Rockefeller, che visse negli Stati Uniti tra il XIX e il XX secolo. Rockefeller divenne il primo miliardario ufficiale del mondo, facendo una fortuna di un miliardo e mezzo di dollari. Questo importo non sembra molto impressionante oggi, ma si dovrebbe tener conto del fatto che nel 1937, al momento della sua morte, era pari l'1,6% del PIL totale degli Stati Uniti. Oggi, con le stesse proporzioni preservate, John D. Rockefeller sarebbe tre volte più ricco del miliardario più ricco di oggi, Jeff Bezos, la cui fortuna è stimata in 117 miliardi di dollari.

Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett e altri membri della lista dell'elenco di Forbes non possono competere solo con Rockefeller, ma neanche con gli altri suoi contemporanei. Ad esempio, oggi il patrimonio del magnate dell'acciaio del 20° secolo, Andrew Carnegie, avrebbe superato i 300 miliardi di dollari, e il "re" ferroviario di Cornelius Vanderbilt, i 200 miliardi.

Secondo Bloomberg, la tecnica di Samuel Williamson ci permette di stimare la ricchezza della gente nel Medioevo e persino dell'Antichità. Ad esempio, il terreno di proprietà del cugino del re britannico William il Conquistatore Alain Ryzhy, che visse nell'undicesimo secolo, oggi sarebbe valutato a $203 miliardi.

L'antico comandante romano, amico di Cesare e vincitore della rivolta di Spartaco, il console Marco Licinio Crasso possedeva una fortuna equivalente a 210 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda le donne, l’erede della compagnia L'Oreal, Françoise Bettancourt Myers, oggi può vantare 54 miliardi di dollari, mentre la regina di Francia Eleonora d'Aquitania, che visse nove secoli prima di lei, aveva solo 25 miliardi.

Di recente, gli analisti della Higher School of Economics e dell'Istituto per la ricerca e la competenza di Vnesheconombank hanno stimato che quasi tutta la ricchezza nazionale della Russia è concentrata nelle mani del 3% della sua popolazione. Allo stesso tempo, la rivista Forbes ha riportato che la ricchezza cumulativa dei 200 russi più ricchi nel 2018 è aumentata di 11 miliardi di dollari, in totale a 496 miliardi (31,7 trilioni di rubli), che supera le riserve in oro e in valuta della Russia e gli accumuli di liquidità di tutti i russi nelle banche.