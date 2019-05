Aviazione USA scorta bombardieri russi Tu-95MS in volo lungo le coste dell’Alaska

Gli aerei della US Air Force hanno scortato due bombardieri strategici russi Tu-95MS durante un volo sui mari dei Chukchi, di Bering e di Okhotsk e lungo la costa dell'Alaska. Lo ha annunciato il Dipartimento d'informazione e comunicazioni di massa del ministero della Difesa russo.

La durata del volo è stata di circa 11 ore.

I rappresentanti del ministero hanno sottolineato che i piloti di aviazione a lungo raggio hanno agito in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo, senza violare i confini di altri stati.

Questa non è la prima apparizione del Tu-95MS nella zona negli ultimi giorni. Così, il 21 maggio, quattro bombardieri strategici hanno effettuato un volo di 12 ore sui mari di Chukchi, Bering e Okhotsk, e in diverse fasi del volo sono stati scortati da caccia F-22 della US Air Force.

Come riportato dal North American Aerospace Defense Command (NORAD), nei giorni scorsi i velivoli dell'aeronautica statunitense hanno "intercettato" più volte i bombardieri strategici russi Tu-95 e i caccia Su-35 nello spazio aereo internazionale vicino all'Alaska.

Aerei da ricognizione stranieri e UAV, a loro volta, appaiono spesso vicino ai confini e ai siti militari russi: vengono regolarmente individuati sul Mar Baltico, in Crimea e nel Territorio di Krasnodar, e anche non lontano dalle basi russe in Siria.