La Francia vuole collocare sistema contraerei in Turchia

La Francia ha proposto di collocare temporaneamente in territorio turco il sistema missilistico terra-aria SAMP-T. Lo ha comunicato mercoledì il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.

“Abbiamo raggiunto una certa fase delle trattative su questo tema. Loro (la Francia, ndr) hanno proposto di collocare in Turchia i sistemi SAMP-T. Proseguiamo in questa direzione”, ha detto Akar, secondo quando riportato dal media locale Hurriyet.

Il ministro ha detto che al momento attuale alla base aerea di Incirlik è situato il complesso spagnolo Patriot, mentre a Kahramanmaraş si trova il SAMP-T italiano.

Secondo Akar la parte francese ha proposto di studiare la possibilità di collocare i suoi sistemi missilistici a Incirlik e Kahramanmaraş. “Se il presidente della Turchia la considererà un’opzione ammissibile proseguiremo in questa direzione nel confermare la nostra buona volontà nei rapporti con la Francia”, ha detto il ministro, sottolineando che al momento attuale si parla della collocazione di un solo sistema missilistico.

© Sputnik . Sergey Pivovarov USA impongono a Turchia ultimatum su acquisto di S-400 russi

Il SAMP-T è un sistema missilistico terra-aria di nuova generazione realizzato dal consorzio franco-italiano Eurosam. La Turchia già in passato ha considerato di collaborare con l’azienda durante una gara d’appalto per l’acquisto di sistemi missilistici contraerei, poi annullata. Ankara ha in seguito continuato a studiare le possibilità di collaborazione con l’azienda.

La Turchia ha quindi comunicato che “si stanno svolgendo delle trattative (preliminari, ndr) con Eurosam” per l’acquisto e la produzione dei SAMP-T. “Le trattative continueranno fino a ottobre. Se le discussioni preliminari avranno successo, cominceremo le trattative per la produzione degli impianti”, ha detto il ministro.