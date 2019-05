Militari russi in Siria denunciano preparativi per attacco chimico farsa

I jihadisti siriani stanno preparando un attacco chimico nel villaggio di Jardzhanaz e nella città di Serakab, lo ha comunicato il generale Viktor Kupchishin, direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

Secondo il generale, i terroristi hanno già raccolto un gruppo di sfollati in queste aree. Kupchishin ha osservato che i terroristi hanno una quantità significativa di sostanze tossiche che vengono utilizzate per armare le granate usate per inscenare attacchi chimici contro i civili per scaricare la colpa sulle forze governative siriane.

Come osservato dal generale russo, i terroristi effettuano un addestramento simile nella provincia occidentale di Aleppo.

Inoltre, secondo il Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto, i terroristi islamici hanno creato una struttura separata che sfrutterà materiali falsi sugli attacchi chimici per destabilizzare la situazione a sud della zona di de-escalation di Idlib.

Secondo i jihadisti catturati dai militari siriani, l'unità ha ricevuto il nome di "braccio chimico".