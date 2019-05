Abcasia, il presidente: opposizione vuole impossessarsi del potere

“Le azioni dell’opposizione aggravano la situazione sociale e politica. I fatti che abbiamo osservato negli ultimi giorni testimoniano il tentativo di impossessarsi del potere, nonostante i leader dell’opposizione cerchino di spiegarli con buone intenzioni democratiche”, ha detto il presidente.

Lunedì in Abcasia, stato non riconosciuto facente parte della Georgia, l’opposizione ha annunciato una “manifestazione di insubordinazione” davanti all’edificio del parlamento a Sukhumi dopo la decisione dei deputati di non posticipare le elezioni presidenziali.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi Putin ribadisce il sostegno della Russia al popolo abcaso

Gli oppositori esigono le dimissioni del presidente e il rinvio delle presidenziali dall’estate all’autunno in modo da dare la possibilità al candidato dell’opposizione di presentarsi.

Durante la notte tra lunedì e martedì hanno bloccato i punti presidiati dal servizio di pattugliamento stradale sulla strada magistrale della Repubblica. Martedì i protestanti hanno annunciato che avrebbero sbloccato il traffico, aggiungendo però che se le loro richieste non saranno soddisfatte si ritengono in “diritto di bloccare nuovamente la magistrale principale del paese”.